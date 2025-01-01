Фильм«Громовержцы*»—заключительный проект Пятой фазы киновселенной Marvel. Блокбастер вернул интерес аудитории кэкранизациям комиксов иобрел баланс между дерзкими новшествами ипроверенными идеями, трогательной драмой ифирменным марвеловским юмором. Смотрите блокбастер доконца—маркетологи студии припасли вфинале милый сюрприз.



Важная сотрудница ЦРУ Валентина Аллегра деФонтейн вне работы промышляет незаконными опытами над людьми. Никто изобъектов ее изысканий, как она думает, невыживает, аследы экспериментов заметают наемники. Вихчисле бывшая Черная вдова награни депрессии, страдающий вспышками гнева Джон Уокер, неустойчивая науровне молекул Эйва Старр иуставшая отпроблем спамятью Антония Дрейкова. Когда Аллегра решает избавиться отсвидетелей своих грязных делишек, она отправляет всех этих ребят поодному всекретный бункер, где они должны друг друга ликвидировать. Сумеетли команда аутсайдеров выбраться изловушки иобъединиться воимя мести иперед лицом новых страшных угроз?..



«Громовержцы»2025 года под видом зрелищного блокбастера поднимает темы ментальных расстройств, разочарования вжизненных выборах, отчужденности ибанкротства идеалов. Впрочем, почасти экшена это все тотже крутой марвеловский аттракцион —идеальный выбор для вечера сдрузьями под попкорн.

