Гравитация (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Gravity
Фантастика87 мин12+
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Сюжет
Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски. За бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются вдвоем, в связке, в открытом космосе...
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Альфонсо
Куарон
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Эд
Харрис
- ОИАктёр
Орто
Игнатиуссен
- Актёр
Фалдут
Шарма
- ЭУАктриса
Эми
Уоррен
- БСАктёр
Башер
Сэвэдж
- Сценарист
Альфонсо
Куарон
- ХКСценарист
Хонас
Куарон
- Продюсер
Альфонсо
Куарон
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- КДПродюсер
Кристофер
ДеФариа
- СДПродюсер
Стивен
Джонс
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- МСХудожник
Марк
Скр�атон
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- РГХудожница
Рози
Гудвин
- Монтажёр
Альфонсо
Куарон
- МСМонтажёр
Марк
Сэнгер
- ЭЛОператор
Эммануэль
Любецки