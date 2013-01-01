Гравитация (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски. За бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются вдвоем, в связке, в открытом космосе...



Гравитация смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.