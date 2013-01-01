Гравитация
Wink
Фильмы
Гравитация

Гравитация (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Gravity
Фантастика87 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски. За бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются вдвоем, в связке, в открытом космосе...

Гравитация смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гравитация»

Всё