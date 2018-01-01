Границы (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Лора в одиночку воспитывает сына-трудного подростка, как вдруг ей приходится взять ответственность еще и за своего несносного отца, изгнанного из дома престарелых за аморальное поведение. Героиня решает отвезти родителя к своей сестре. В пути семейку ждет множество курьезов и приключений.



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