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Границы (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Boundaries
Драмы, Комедии100 мин18+

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Сюжет

Лора в одиночку воспитывает сына-трудного подростка, как вдруг ей приходится взять ответственность еще и за своего несносного отца, изгнанного из дома престарелых за аморальное поведение. Героиня решает отвезти родителя к своей сестре. В пути семейку ждет множество курьезов и приключений.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb