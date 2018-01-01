Границы (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Boundaries
Драмы, Комедии100 мин18+
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Сюжет
Лора в одиночку воспитывает сына-трудного подростка, как вдруг ей приходится взять ответственность еще и за своего несносного отца, изгнанного из дома престарелых за аморальное поведение. Героиня решает отвезти родителя к своей сестре. В пути семейку ждет множество курьезов и приключений.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ШФРежиссёр
Шана
Фест
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Льюис
МакДугалл
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ПФАктёр
Питер
Фонда
- ДУАктриса
Долли
Уэллс
- РРАктёр
Райан
Роббинс
- ШФСценарист
Шана
Фест
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- АПХудожник
Ариана
Прис
- РРХудожница
Рени
Рид
- МДМонтажёр
Мари-Элен
Дозо
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн