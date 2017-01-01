Горы и камни (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Накануне войны молодая медсестра Лили предпринимает опасное путешествие в Османскую империю, чтобы помочь врачам американской миссии. Здесь она найдет свое призвание и встретит настоящую любовь.



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