Горы и камни
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Горы и камни

Горы и камни (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Ottoman Lieutenant
Драмы, Военные106 мин18+

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Сюжет

Накануне войны молодая медсестра Лили предпринимает опасное путешествие в Османскую империю, чтобы помочь врачам американской миссии. Здесь она найдет свое призвание и встретит настоящую любовь.

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Информация

Страна
США, Турция
Качество
SD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горы и камни»

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