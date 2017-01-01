Горы и камни (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Ottoman Lieutenant
Драмы, Военные106 мин18+
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Сюжет
Накануне войны молодая медсестра Лили предпринимает опасное путешествие в Османскую империю, чтобы помочь врачам американской миссии. Здесь она найдет свое призвание и встретит настоящую любовь.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джозеф
Рубин
- МХАктёр
Михил
Хёйсман
- ХХАктриса
Хера
Хильмар
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актёр
Бен
Кингсли
- ХБАктёр
Халук
Бильгинер
- АБАктёр
Аффиф
Бен Бадра
- ПБАктёр
Пол
Барр�ет
- ДТАктриса
Джесика
Тернер
- ПХАктёр
Питер
Хоскин
- СЁАктёр
Сельчук
Ёнтем
- ДССценарист
Джефф
Стокуэлл
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- ЮЭПродюсер
Юсуф
Эсенкал
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- МКХудожник
Мартин
Курель
- НММонтажёр
Ник
Мур
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли