Биография

Аффиф Бен Бадра – актер французского кино сирийского происхождения. Бен Бадра снимается в популярных французских и американских фильмах, принимает участие в телевизионных шоу, работает каскадером. Все опасные трюки артист выполняет самостоятельно. Аффиф Бен Бадра был рожден во Франции, в городе Тур в 1960 году, 31 декабря. Его родители переехали сюда из Сирии, после смены политического режима. Будущий артист в детстве занимался танцами, его привлекала сцена и выступления. После окончания школы, он начал увлекаться экстремальным спортом. Талант спортсмена реализовался в постановке и исполнении сложных каскадерских трюков. Вскоре его стали приглашать на съемки в качестве дублера и каскадера. Так Бен Бадра попал в большое кино. Несколько лет артист провел в Америке, где много работал. В настоящее время проживает с семьей во Франции. Началась карьера Аффифа Бен Бадра с роли во французско-канадском сериале «Горец» в 1992 году. Затем были съемки в мини сериале «Тристан и Изольда» и сериале «Спираль». В карьере Аффифа Бен Бадра фильмы, популярные во всем мире: «13 район», «На скейте от смерти», «Враг государства № 1», «Шерлок Холмс: игра теней», «Братья из Гримсби». Всего в фильмографии артиста более пятидесяти работ.