Город банд (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Детективная драма об итальянской мафии эпохи рок-н-ролла. Вито Дженовезе – серьезный мужчина. Недавно он одолел двух главных соперников в мафиозном деле – Фрэнка Костелло и Альберта Анастазию. Теперь ничто не мешает Вито стать боссом боссов клана Лучано. И новоиспеченный крестный отец решает устроить грандиозную вечеринку. В дом рядового преступника Джо Барбары приглашены около сотни самых опасных мафиози США, и это главная ошибка Вито. Дотошный детектив Эд Кросвелл замечает, что в его любимом кафе закончились все стейки. Копнув поглубже, полицейский понимает, что дефицит красного мяса наблюдается во всем городе. Опытный детектив нутром чует, что намечается событие невиданных масштабов. Куда приведет полицию след из стейков, узнаете в фильме «Город банд», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.



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