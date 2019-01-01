Город банд (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Детективная драма об итальянской мафии эпохи рок-н-ролла. Вито Дженовезе – серьезный мужчина. Недавно он одолел двух главных соперников в мафиозном деле – Фрэнка Костелло и Альберта Анастазию. Теперь ничто не мешает Вито стать боссом боссов клана Лучано. И новоиспеченный крестный отец решает устроить грандиозную вечеринку. В дом рядового преступника Джо Барбары приглашены около сотни самых опасных мафиози США, и это главная ошибка Вито. Дотошный детектив Эд Кросвелл замечает, что в его любимом кафе закончились все стейки. Копнув поглубже, полицейский понимает, что дефицит красного мяса наблюдается во всем городе. Опытный детектив нутром чует, что намечается событие невиданных масштабов. Куда приведет полицию след из стейков, узнаете в фильме «Город банд», который можно посмотреть онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дэнни
А. Абекейзер
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- ДААктёр
Дэнни
А. Абекейзер
- ПБАктёр
П.Дж.
Бирн
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эспозито
- ДКАктёр
Джино
Кафарелли
- СФАктёр
Саша
Фельдман
- ЭДАктёр
Энтони
ДеСандо
- Актёр
Роберт
Дави
- НКАктёр
Ник
Кордеро
- ДКСценарист
Джон
Карло
- ДГСценарист
Джо
Гилфорд
- ДАПродюсер
Дэнни
А. Абекейзер
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АРАктёр дубляжа
Александр
Разбаш
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ЭФХудожник
Энтони
Фицджералд