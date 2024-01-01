Горизонты: Часть 1 (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

1859 год. В долину Сан-Педро прибывают американские поселенцы, чтобы построить город Горизонт. Однако группа особо агрессивных индейцев апачей, проживающих на данной территории, не желают отдавать свою землю бледнолицым. Они постоянно убивают всех незваных гостей, включая женщин и детей, и сжигают поселения. В это же время на Территории Монтана женщина стреляет в мужчину, забирает маленького ребёнка и пускается в бега. В погоню за беглянкой отправляются сыновья пострадавшего. Позже на Территории Вайоминг торговец лошадьми Хейз Эллисон оказывается невольно втянутым в историю с этой же женщиной, случайно столкнувшись с одним из её преследователей.



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