WinkФильмыГорец 2: ОживлениеАктёры и съёмочная группа фильма «Горец 2: Оживление»
Актёры и съёмочная группа фильма «Горец 2: Оживление»
Режиссёры
Актёры
АктёрMacLeod
Кристофер ЛамбертChristopher Lambert
АктёрRamírez
Шон КоннериSean Connery
АктрисаLouise
Вирджиния МэдсенVirginia Madsen
АктёрKatana
Майкл АйронсайдMichael Ironside
АктёрNeyman
Аллан РичAllan Rich
АктёрBlake
Джон К. МакгинлиJohn C. McGinley
АктёрCabbie (в титрах: Phil Brock)
Фил БрокPhil Brock
АктёрJimmy
Эд ТруккоEd Trucco
АктёрHamlet (в титрах: Stephen Grives)