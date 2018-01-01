Wink
Горец 2: Оживление
Актёры и съёмочная группа фильма «Горец 2: Оживление»

Режиссёры

Рассел Малкэй

Russell Mulcahy
Режиссёр

Актёры

Кристофер Ламберт

Christopher Lambert
АктёрMacLeod
Шон Коннери

Sean Connery
АктёрRamírez
Вирджиния Мэдсен

Virginia Madsen
АктрисаLouise
Майкл Айронсайд

Michael Ironside
АктёрKatana
Аллан Рич

Allan Rich
АктёрNeyman
Джон К. Макгинли

John C. McGinley
АктёрBlake
Фил Брок

Phil Brock
АктёрCabbie (в титрах: Phil Brock)
Эд Трукко

Ed Trucco
АктёрJimmy
Стивен Грайвз

Steven Grives
АктёрHamlet (в титрах: Stephen Grives)

Сценаристы

Питер Беллвуд

Peter Bellwood
Сценарист
Грегори Уайден

Gregory Widen
Сценарист
Брайан Клеменс

Brian Clemens
Сценарист

Продюсеры

Питер С. Дэвис

Peter S. Davis
Продюсер
Дональд П. Боркерс

Donald P. Borchers
Продюсер

Актёры дубляжа

Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа
Владислав Пупков

Актёр дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Геннадий Болотов

Актёр дубляжа
Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа

Художники

Дебора Эвертон

Deborah Everton
Художница

Монтажёры

Хьюберт де Ла Буиллерье

Hubert de La Bouillerie
Монтажёр
Энтони Редман

Anthony Redman
Монтажёр

Операторы

Фил Мейхью

Phil Meheux
Оператор

Композиторы

Стюарт Коупленд

Stewart Copeland
Композитор