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Гордость, предубеждение и зомби

Гордость, предубеждение и зомби (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Pride and Prejudice and Zombies
Ужасы, Комедия103 мин18+

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О фильме

Англия, XIX век. Элизабет Беннет и еe сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а так же девушки сталкиваются с давлением необходимости найти себе мужей.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гордость, предубеждение и зомби»