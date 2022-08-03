Гордая Мэри
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Гордая Мэри

Гордая Мэри (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Proud Mary
Боевик, Драма85 мин18+

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О фильме

Мэри – профессиональный киллер с собственным этическим кодексом. Убив по заказу родителей подростка Дэнни, она оставляет его в живых, а позже берет на себя заботу об осиротевшем парне. Криминальный мир подкинет Мэри и Дэнни немало тяжелых испытаний.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb