Гордая Мэри (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.02018, Proud Mary
Боевик, Драма85 мин18+
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О фильме
Мэри – профессиональный киллер с собственным этическим кодексом. Убив по заказу родителей подростка Дэнни, она оставляет его в живых, а позже берет на себя заботу об осиротевшем парне. Криминальный мир подкинет Мэри и Дэнни немало тяжелых испытаний.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Бабак
Наджафи
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ББАктёр
Билли
Браун
- ДДАктёр
Джахи
Диалло Уинстон
- Актёр
Нил
Макдона
- МЭАктриса
Маргарет
Эйвери
- Актёр
Ксандер
Беркли
- Актёр
Раде
Шербеджия
- ЭЛАктёр
Эрик
Ларей Харви
- Актёр
Дэнни
Гловер
- СЭСценарист
Стив
Энтин
- ДССценарист
Джон
С. Ньюман
- МЭПродюсер
Марк
Энтони Литтл
- Продюсер
Пол
Шифф
- ААПродюсер
Андреа
Аджемиан
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер