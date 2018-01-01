Wink
Детям
Гора динозавров
Актёры и съёмочная группа фильма «Гора динозавров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гора динозавров»

Режиссёры

Раса Страутмане

Раса Страутмане

Режиссёр

Актёры

Лев Любецкий

Лев Любецкий

Актёрозвучка
Виктор Рождественский

Виктор Рождественский

Актёрозвучка
Клара Румянова

Клара Румянова

Актрисаозвучка
И. Смирнов

И. Смирнов

Актёрозвучка

Сценаристы

Аркадий Снесарев

Аркадий Снесарев

Сценарист

Продюсеры

А. Зорина

А. Зорина

Продюсер

Художники

Борис Акулиничев

Борис Акулиничев

Художник

Монтажёры

Любовь Георгиева

Любовь Георгиева

Монтажёр

Операторы

Елена Петрова

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Владимир Дашкевич

Владимир Дашкевич

Композитор