Wink
Раса Страутмане
Раса Страутмане

Раса Страутмане

Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
29 октября 1931 г. (77 лет)
Дата смерти
12 сентября 2009 г.

Фильмография

Режиссёр

Сценарист