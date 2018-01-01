WinkРаса Страутмане
Раса Страутмане
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 29 октября 1931 г. (77 лет)
- Дата смерти
- 12 сентября 2009 г.
Фильмография
Режиссёр
- 8.4
Подводные береты1991, 67 минБесплатно
Секретная океанская помойка1989, 9 минБесплатно
- 8.8
Таракан1988, 8 минБесплатно
- 7.5
Летели два верблюда1988, 9 минБесплатно
Человек строит дом1974, 17 минБесплатно
- 8.9
Зеленый кузнечик1972, 9 минБесплатно
Как мы весну делали1971, 9 минБесплатно
- 8.9
Крылья дядюшки Марабу1969, 8 минБесплатно
- 8.8
Гора динозавров1967, 9 минБесплатно
- 9.4
Медвежонок на дороге1965, 9 минБесплатно