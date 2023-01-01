Медвежонок на дороге (мультфильм, 1965) смотреть онлайн
1965, Медвежонок на дороге
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин0+
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Сюжет
Медвежонок несет бочонок меда чтобы вылечить заболевших зверят, по пути ему встречались звери на машинах, но никто ему не помог кроме ежика на велосипеде…
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультфильмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb