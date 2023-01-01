Медвежонок на дороге (мультфильм, 1965) смотреть онлайн

Сюжет

Медвежонок несет бочонок меда чтобы вылечить заболевших зверят, по пути ему встречались звери на машинах, но никто ему не помог кроме ежика на велосипеде…



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