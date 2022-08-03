Голубой байу (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Антонио — кореец, выросший в приемной семье в Луизиане. После жесткой стычки с полицейскими, одним из которых оказался отец его беременной жены, Антонио арестовывают и грозят депортировать в Южную Корею — все из-за давней юридической ошибки. У Антонио всего один шанс оспорить это решение, иначе он больше не сможет вернуться в США.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДЧРежиссёр
Джастин
Чон
- ДЧАктёр
Джастин
Чон
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актёр
Марк
О’Брайен
- ФЛАктриса
Фам
Линь Дан
- СКАктриса
Сидни
Ковальске
- ВКАктёр
Вонди
Кёртис-Холл
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- ТВАктёр
Тоби
Витрано
- АДАктёр
Альтонио
Джексон
- ДЧСценарист
Джастин
Чон
- ДЧПродюсер
Джастин
Чон
- ЧКПродюсер
Чарльз
Кинг
- Продюсер
Ким
Рот
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- МГАктриса дубляжа
Мария
Гаврилина
- ЩБХудожница
Щин
Бо-гён
- МЧОператор
Мэттью
Чуан