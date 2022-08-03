Голубой байу (фильм, 2022) смотреть онлайн

Антонио — кореец, выросший в приемной семье в Луизиане. После жесткой стычки с полицейскими, одним из которых оказался отец его беременной жены, Антонио арестовывают и грозят депортировать в Южную Корею — все из-за давней юридической ошибки. У Антонио всего один шанс оспорить это решение, иначе он больше не сможет вернуться в США.

