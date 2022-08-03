Фильм Голодные Z (2017)
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О фильме
«Голодные Z» — фильм канадского режиссера Робина Обера, который превратил зомби-хоррор в медленную, тревожную и почти философскую историю.
В канадской провинции Квебек эпидемия превращает людей в агрессивных, но при этом странно организованных существ. Выжившие — случайные попутчики, которые до катастрофы вряд ли бы даже заговорили друг с другом. Теперь же им приходится объединиться, чтобы отыскать безопасное место. Путешествуя по опустевшим деревням, герои замечают, что зараженные ведут себя не так, как привычные «киношные» зомби: они собираются в группы, строят непонятные конструкции и действуют почти ритуально. Эта странность делает угрозу еще страшнее — никто не понимает, чего ждать от врага.
Фильм «Голодные Z» 2017 года понравится тем, кто ищет в хорроре глубину: картина исследует не столько нападения зараженных, сколько чувство тотального одиночества и хрупкость человеческих связей в мире, где все рушится.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоSD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- РОРежиссёр
Робин
Обер
- МГАктёр
Марк-Андре
Гронден
- МШАктриса
Монья
Шокри
- ШСАктриса
Шарлотта
Сен-Мартен
- МЛАктриса
Мишлен
Ланкто
- МГАктриса
Мари-Джинетт
Гуай
- БПАктриса
Бриджитт
Пупар
- ЭТАктёр
Эдуар
Трамбле-Гренье
- ЛПАктёр
Люк
Пру
- ДЛАктёр
Дидье
Люсьен
- РБАктёр
Робер
Бруйетт
- РОСценарист
Робин
Обер
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АБХудожница
Андре-Лине
Бопарлан
- ФКМонтажёр
Френсис
Клотье
- ПККомпозитор
Пьер-Филипп
Коте