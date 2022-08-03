Голодные Z
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Голодные Z

Фильм Голодные Z (2017)

6.82017, Les affamés
Ужасы, Приключения98 мин18+

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О фильме

«Голодные Z» — фильм канадского режиссера Робина Обера, который превратил зомби-хоррор в медленную, тревожную и почти философскую историю.
В канадской провинции Квебек эпидемия превращает людей в агрессивных, но при этом странно организованных существ. Выжившие — случайные попутчики, которые до катастрофы вряд ли бы даже заговорили друг с другом. Теперь же им приходится объединиться, чтобы отыскать безопасное место. Путешествуя по опустевшим деревням, герои замечают, что зараженные ведут себя не так, как привычные «киношные» зомби: они собираются в группы, строят непонятные конструкции и действуют почти ритуально. Эта странность делает угрозу еще страшнее — никто не понимает, чего ждать от врага.

Фильм «Голодные Z» 2017 года понравится тем, кто ищет в хорроре глубину: картина исследует не столько нападения зараженных, сколько чувство тотального одиночества и хрупкость человеческих связей в мире, где все рушится.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голодные Z»