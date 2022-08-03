«Голодные Z» — фильм канадского режиссера Робина Обера, который превратил зомби-хоррор в медленную, тревожную и почти философскую историю.



В канадской провинции Квебек эпидемия превращает людей в агрессивных, но при этом странно организованных существ. Выжившие — случайные попутчики, которые до катастрофы вряд ли бы даже заговорили друг с другом. Теперь же им приходится объединиться, чтобы отыскать безопасное место. Путешествуя по опустевшим деревням, герои замечают, что зараженные ведут себя не так, как привычные «киношные» зомби: они собираются в группы, строят непонятные конструкции и действуют почти ритуально. Эта странность делает угрозу еще страшнее — никто не понимает, чего ждать от врага.



Фильм «Голодные Z» 2017 года понравится тем, кто ищет в хорроре глубину: картина исследует не столько нападения зараженных, сколько чувство тотального одиночества и хрупкость человеческих связей в мире, где все рушится.

