Голодные Z
Актёры и съёмочная группа фильма «Голодные Z»

Режиссёры

Робин Обер

Robin Aubert
Режиссёр

Актёры

Марк-Андре Гронден

Marc-André Grondin
АктёрBonin
Монья Шокри

Monia Chokri
АктрисаTania
Шарлотта Сен-Мартен

Charlotte St-Martin
АктрисаZoé
Мишлен Ланкто

Micheline Lanctôt
АктрисаPauline
Мари-Джинетт Гуай

Marie-Ginette Guay
АктрисаThérèse
Бриджитт Пупар

Brigitte Poupart
АктрисаCéline
Эдуар Трамбле-Гренье

Édouard Tremblay-Grenier
АктёрTi-Cul
Люк Пру

Luc Proulx
АктёрRéal
Дидье Люсьен

Didier Lucien
АктёрVézina
Робер Бруйетт

Robert Brouillette
АктёрPaco

Сценаристы

Робин Обер

Robin Aubert
Сценарист

Актёры дубляжа

Кирилл Туранский

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Ирина Пономарева

Актриса дубляжа
Ирина Савина

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа

Художники

Андре-Лине Бопарлан

André-Line Beauparlant
Художница

Монтажёры

Френсис Клотье

Francis Cloutier
Монтажёр

Композиторы

Пьер-Филипп Коте

Pierre-Philippe Côté
Композитор