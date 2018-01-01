Годзилла (фильм, 1998) смотреть онлайн

Годзилла
Годзилла

Годзилла (фильм, 1998)

8.81998, Godzilla
Фантастика, Триллер132 мин12+

О фильме

Фантастический фильм «Годзилла» 1998 года — вольная интерпретация серии японских кинокартин о гигантской ящерице.

Ядерные испытания во Французской Полинезии превратили игуану в огромного и опасного монстра. Чудовище покидает родные берега и отправляется в Нью-Йорк. чтобы исполнить известное ей одной предназначение. Американцев перспектива опасного соседства не слишком радует. И пока военные действуют так, как привыкли — атакуют Годзиллу всеми доступными видами оружия, — ученые-биологи выясняют, зачем зачем же ящерица-переросток проделала путь через полмира.

Если любите зрелищные боевики, фильмы-катастрофы и пресмыкающихся, смотреть «Годзилла» нужно непременно. Это легкое развлекательное кино, которое наверняка скрасит ваш вечер.

Страна
Япония, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Годзилла»