Годзилла (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический фильм «Годзилла» 1998 года — вольная интерпретация серии японских кинокартин о гигантской ящерице.
Ядерные испытания во Французской Полинезии превратили игуану в огромного и опасного монстра. Чудовище покидает родные берега и отправляется в Нью-Йорк. чтобы исполнить известное ей одной предназначение. Американцев перспектива опасного соседства не слишком радует. И пока военные действуют так, как привыкли — атакуют Годзиллу всеми доступными видами оружия, — ученые-биологи выясняют, зачем зачем же ящерица-переросток проделала путь через полмира.
Если любите зрелищные боевики, фильмы-катастрофы и пресмыкающихся, смотреть «Годзилла» нужно непременно. Это легкое развлекательное кино, которое наверняка скрасит ваш вечер.
СтранаЯпония, США
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
