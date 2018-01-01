Годзилла (фильм, 1998) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Годзилла» 1998 года — вольная интерпретация серии японских кинокартин о гигантской ящерице.



Ядерные испытания во Французской Полинезии превратили игуану в огромного и опасного монстра. Чудовище покидает родные берега и отправляется в Нью-Йорк. чтобы исполнить известное ей одной предназначение. Американцев перспектива опасного соседства не слишком радует. И пока военные действуют так, как привыкли — атакуют Годзиллу всеми доступными видами оружия, — ученые-биологи выясняют, зачем зачем же ящерица-переросток проделала путь через полмира.



Если любите зрелищные боевики, фильмы-катастрофы и пресмыкающихся, смотреть «Годзилла» нужно непременно. Это легкое развлекательное кино, которое наверняка скрасит ваш вечер.

