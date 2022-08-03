Глоток (фильм, 2009) смотреть онлайн
6.32009, Suck
Ужасы86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм о начинающих рок-музыкантах, назвавших свою группу THE WINNERS, которая отчаянно стремится подписать контракт на запись своего альбома. Ради этого ребята готовы пойти на все, что угодно. После судьбоносной встречи с вампиром группа стремительно начинает завоевывать популярность. Вот она — слава! Но очень скоро оказывается, что популярность и богатство не совсем то, о чем они мечтали.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- РСРежиссёр
Роб
Стефанюк
- РСАктёр
Роб
Стефанюк
- ДПАктриса
Джессика
Паре
- ПЭАктёр
Пол
Энтони
- МЛАктёр
Майк
Лобел
- КРАктёр
Крис
Ратц
- ЭКАктёр
Элис
Купер
- Актёр
Моби
- ГРАктёр
Генри
Роллинз
- Актёр
Игги
Поп
- ДКАктёр
Дмитрий
Коутс
- РССценарист
Роб
Стефанюк
- РКПродюсер
Робин
Крумли
- ДРПродюсер
Джефф
Роджерс
- МХПродюсер
Микел
Харилейд
- ММХудожник
Мэтт
Миддлтон
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- ДГОператор
Д.
Грегор Хэги
- ДККомпозитор
Джон
Кастнер