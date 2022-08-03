Глоток
Wink
Фильмы
Глоток

Глоток (фильм, 2009) смотреть онлайн

6.32009, Suck
Ужасы86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм о начинающих рок-музыкантах, назвавших свою группу THE WINNERS, которая отчаянно стремится подписать контракт на запись своего альбома. Ради этого ребята готовы пойти на все, что угодно. После судьбоносной встречи с вампиром группа стремительно начинает завоевывать популярность. Вот она — слава! Но очень скоро оказывается, что популярность и богатство не совсем то, о чем они мечтали.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb