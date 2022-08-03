Глории
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Глории (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.32020, The Glorias
Драма, Биография141 мин18+

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О фильме

Биографический фильм об иконе феминистского движения Глории Стайнем, заявившей о себе в 60-70-х. Главная героиня представлена в четырех возрастах. Глория №1 – маленькая девочка в постоянных переездах с отцом-коммивояжером. Глория №2 – подросток, вынужденный ухаживать за больной матерью. Глория №3 – молодая и дерзкая журналистка, пишущая о гендерной несправедливости в американском обществе. И, наконец, четвертая Глория – уважаемая феминистка, вдохновившая миллионы женщин по всей стране.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глории»