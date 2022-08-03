Глории (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.32020, The Glorias
Драма, Биография141 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Биографический фильм об иконе феминистского движения Глории Стайнем, заявившей о себе в 60-70-х. Главная героиня представлена в четырех возрастах. Глория №1 – маленькая девочка в постоянных переездах с отцом-коммивояжером. Глория №2 – подросток, вынужденный ухаживать за больной матерью. Глория №3 – молодая и дерзкая журналистка, пишущая о гендерной несправедливости в американском обществе. И, наконец, четвертая Глория – уважаемая феминистка, вдохновившая миллионы женщин по всей стране.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время141 мин / 02:21
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Джули
Тэймор
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Алисия
Викандер
- РКАктриса
Райан
Кира Армстронг
- ЛУАктриса
Лулу
Уилсон
- Актриса
Жанель
Моне
- Актриса
Бетт
Мидлер
- ГСАктриса
Глория
Стейнем
- ПШАктриса
Пегги
Шеффилд
- ТПАктёр
Том
Проктер
- Сценарист
Джули
Тэймор
- СРСценарист
Сара
Руль
- ГССценарист
Глория
Стейнем
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- Продюсер
Линн
Хенди
- СЕПродюсер
Сара
Е. Джонсон
- СБХудожник
Сэм
Бейдер
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- РПОператор
Родриго
Прието
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь