Гладиатор II (фильм, 2024) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
200 год нашей эры. Армия Римской империи под командованием генерала Марка Акация штурмует Нумидию — последнее свободное государство в Северной Африке. В битве с захватчиками у воина Ханно погибает супруга-лучница, а сам он попадает в плен. Вместе с другими пленниками его готовятся продать в ра�бство, но благодаря физической выносливости и боевым навыкам его замечает и покупает организатор гладиаторских боёв Макрин. Так воин становится гладиатором, одержимым жаждой мести римскому полководцу. Макрин обещает Ханно устроить встречу с его заклятым врагом, если парень будет эффектно, красочно и яростно сражаться на арене Колизея.
Гладиатор II смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США, Марокко, Канада
ЖанрыИсторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Ридли
Скотт
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- ЛРАктёр
Лиор
Раз
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- Актёр
Педро
Паскаль
- ДКАктёр
Джозеф
Куинн
- ПМАктёр
Питер
Менса
- Актёр
Александр
Карим
- Актриса
Конни
Нильсен
- ПМАктёр
Пол
Мескал
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Сценарист
Дэвид
Францони
- ДССценарист
Дэвид
Скарпа
- Продюсер
Дэвид
Францони
- ААПродюсер
Ахмед
Абуноум
- РФХудожница
Роберта
Федерико
- АМХудожник
Артур
Макс
- СРМонтажёр
Сэм
Рестиво
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс