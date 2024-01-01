Гладиатор II (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

200 год нашей эры. Армия Римской империи под командованием генерала Марка Акация штурмует Нумидию — последнее свободное государство в Северной Африке. В битве с захватчиками у воина Ханно погибает супруга-лучница, а сам он попадает в плен. Вместе с другими пленниками его готовятся продать в ра�бство, но благодаря физической выносливости и боевым навыкам его замечает и покупает организатор гладиаторских боёв Макрин. Так воин становится гладиатором, одержимым жаждой мести римскому полководцу. Макрин обещает Ханно устроить встречу с его заклятым врагом, если парень будет эффектно, красочно и яростно сражаться на арене Колизея.



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