Гипнотик (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

У детектива Дэнни Рурка похищают 7-летнюю дочь. Преступник был пойман, но девочку найти так и не удалось. Пытаясь справиться с трагедией, опытный коп начинает посещать психотерапевта. Однажды Дэнни и его напарник получают ориентировку на возможное ограбление банка. Прибыв на место, Рурк обращает внимание на подозрительного мужчину, который при помощи кодовых слов начинает контролировать окружающих и пытается осуществить ограбление.



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