Гипнотик (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Hypnotic
Боевики, Триллеры18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
У детектива Дэнни Рурка похищают 7-летнюю дочь. Преступник был пойман, но девочку найти так и не удалось. Пытаясь справиться с трагедией, опытный коп начинает посещать психотерапевта. Однажды Дэнни и его напарник получают ориентировку на возможное ограбление банка. Прибыв на место, Рурк обращает внимание на подозрительного мужчину, который при помощи кодовых слов начинает контролировать окружающих и пытается осуществить ограбление.
Гипнотик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрыФантастика, Боевики, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Джефф
Фэйи
- РХАктёр
Рубен
Хавьер Кабальеро
- ДОАктёр
Дайо
Окенийи
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актриса
Алиси
Брага
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- ДПАктёр
Дж.Д.
Пардо
- ЗХАктёр
Зейн
Холц
- Актёр
Бен
Аффлек
- МБСценарист
Макс
Боренштейн
- Сценарист
Роберт
Родригес
- Продюсер
Марк
Гилл
- ЛЭПродюсер
Лиза
Эллзи
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- СДХудожник
Стив
Джойнер
- КЭХудожница
Кэйла
Эддлебльют
- Монтажёр
Р�оберт
Родригес
- РРКомпозитор
Ребел
Родригес