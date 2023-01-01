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Герой - одиночка

Герой - одиночка (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Last Man Standing
Боевики96 мин18+

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Сюжет

Америка, времена «сухого закона». Бродяга и наемник Джон Смит по пути к мексиканской границе оказывается в маленьком техасском городке, где обосновались две банды бутлегеров — ирландца Дойла и итальянца Строззи, ведущие между собой бесконечные кровавые разборки.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Герой - одиночка»

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