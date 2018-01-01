Wink
Фильмы
Герасим
Актёры и съёмочная группа фильма «Герасим»

Актёры и съёмочная группа фильма «Герасим»

Режиссёры

Ростислав Мусаев

Режиссёр

Актёры

Юрий Рязанов

АктёрГерасим (в титрах: Георгий Витязев)
Лукерья Ильяшенко

АктрисаКристина
Андрей Харыбин

АктёрПетр
Алексей Шевченков

АктёрОсергий
Вадим Цаллати

Актёрседой
Иван Гришанов

АктёрАндрей
Женя Малахова

АктрисаТася
Карина Зверева

АктрисаЛена
Егор Ковалёв

АктёрСява
Юрий Скулябин

АктёрГолова

Сценаристы

Вадим Тартаковский

Сценарист

Продюсеры

Вадим Тартаковский

Продюсер
Ростислав Мусаев

Продюсер

Монтажёры

Алексей Уваров

Монтажёр

Операторы

Максим Чирков

Оператор

Композиторы

Юрий Усачев

Композитор
Иннокентий Худимов

Композитор