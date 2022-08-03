Убита молодая и красивая женщина - офицер вооруженных сил США и дочь прославленного генерала. Расследование этого загадочного убийства поручили военному следователю Полу Бреннеру. Бреннер должен распутать клубок страшных тайн и скрытых ужасных страстей, блуждая по мрачному лабиринту жизни и смерти.

