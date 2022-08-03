Генеральская дочь (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.01999, The General's Daughter
Детектив, Драма111 мин18+
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О фильме
Убита молодая и красивая женщина - офицер вооруженных сил США и дочь прославленного генерала. Расследование этого загадочного убийства поручили военному следователю Полу Бреннеру. Бреннер должен распутать клубок страшных тайн и скрытых ужасных страстей, блуждая по мрачному лабиринту жизни и смерти.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- Актёр
Джон
Траволта
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- ЛСАктриса
Лесли
Стефансон
- Актёр
Дэниэл
фон Барген
- КУАктёр
Кларенс
Уильямс III
- Актёр
Джеймс
Вудс
- ПВАктёр
Питер
Вайретер
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- КБСценарист
Кристофер
Бертолини
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- НДСценарист
Нельсон
ДеМиль
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- ЛФПродюсер
Линда
Фавила
- ЛКПродюсер
Лис
Керн
- Продюсер
Джонатан
Д. Крэйн
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- ММХудожник
Марвин
Марч
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл