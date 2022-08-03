Генеральская дочь
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Генеральская дочь

Генеральская дочь (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.01999, The General's Daughter
Детектив, Драма111 мин18+

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О фильме

Убита молодая и красивая женщина - офицер вооруженных сил США и дочь прославленного генерала. Расследование этого загадочного убийства поручили военному следователю Полу Бреннеру. Бреннер должен распутать клубок страшных тайн и скрытых ужасных страстей, блуждая по мрачному лабиринту жизни и смерти.

Страна
США, Германия
Жанр
Военный, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Генеральская дочь»