Где деньги
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Где деньги

Где деньги (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Where's the Money
Комедия, Криминал82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Чтобы достать деньги, которые его отец запрятал в подвале, чернокожий неудачник из гетто пытается попасть в общежитие, в которое до сих пор принимали только белых студентов.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb