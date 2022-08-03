Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Чтобы достать деньги, которые его отец запрятал в подвале, чернокожий неудачник из гетто пытается попасть в общежитие, в которое до сих пор принимали только белых студентов.

