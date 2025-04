Биография

Пол Логан — американский актер, режиссер, продюсер, ютубер, подкастер, рестлер, боксер. В 2017 году стал победителем ежегодной премии Teen Choice Awards в категориях «Мужская веб-звезда» и «Комедийная веб-звезда». Родился в городке Уэстлейк, штат Огайо, США, 1 апреля 1995 года. В детстве занимался футболом и борьбой, активно участвовал в соревнованиях. Уже в 10 лет запустил свой первый YouTube-канал Zoosh, где снимал собственные видео. Известность пришла к Полу, когда он освоил сервис Vine и начал снимать короткие динамичные видео, получившие название «вайны». Именно эта форма контента помогла ему завоевать популярность и стать настоящей звездой. После школы Пол поступил в Американский государственный исследовательский университет. Но учеба давалась ему с трудом, поэтому он ее бросил и продолжил покорять Сеть. 19 октября 2013 года Пол создал TheOfficialLoganPaul, посвященный жизни и приключениям, которыми делился со своим растущим сообществом подписчиков. Участвовал в написании сценариев для трех кинокартин. Занимается музыкой. Песня Help Me Help You завоевала сердца слушателей, заняв 5-ю строчку в американском чарте. Фактурная внешность и харизма Пола Логана не остались незамеченными режиссерами. Они стали приглашать его на съемки. После нескольких коротких фильмов в 2015 году Пол получил роль в популярном сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», что стало дебютом в кинематографической биографии. А в следующем году ему отдали главную роль в фильме «Отсев», повествующем о будущем, где неудачники на экзамене обречены на уничтожение. Всего в качестве актера он снялся в 47 лентах. Также Пол Логан спродюсировал 5 фильмов и выступил режиссером 9 проектов.