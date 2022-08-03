Где Анна Франк
Wink
Фильмы
Где Анна Франк
8.82021, Where Is Anne Frank
Мультфильм, Драма95 мин18+

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Где Анна Франк (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Мультфильм в жанре магического реализма об ожившей воображаемой подруге Анны Франк – от режиссера «Вальса с Баширом». Амстердам, наши дни. В музее Анны Франк происходит неслыханное – воображаемая подруга девочки, ставшей символом Холокоста, сходит со страниц знаменитого дневника. Рыжеволосая Китти ничего не знает о судьбе своей создательницы, обращавшейся к ней в записях, и мечтает разыскать Анну. Дело осложняется тем, что без дневника для людей Китти невидима, поэтому покинуть музей и начать своё путешествие ей приходится вместе с ним. Чем ее удивит современный Амстердам, расскажет мультфильм 2021 года «Где Анна Франк?», который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Израиль, Франция
Жанр
Семейный, Исторический, Мультфильм, Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Где Анна Франк»