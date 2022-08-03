8.82021, Where Is Anne Frank
Мультфильм, Драма95 мин18+
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Где Анна Франк (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Мультфильм в жанре магического реализма об ожившей воображаемой подруге Анны Франк – от режиссера «Вальса с Баширом». Амстердам, наши дни. В музее Анны Франк происходит неслыханное – воображаемая подруга девочки, ставшей символом Холокоста, сходит со страниц знаменитого дневника. Рыжеволосая Китти ничего не знает о судьбе своей создательницы, обращавшейся к ней в записях, и мечтает разыскать Анну. Дело осложняется тем, что без дневника для людей Китти невидима, поэтому покинуть музей и начать своё путешествие ей приходится вместе с ним. Чем ее удивит современный Амстердам, расскажет мультфильм 2021 года «Где Анна Франк?», который можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаНидерланды, Люксембург, Бельгия, Израиль, Франция
ЖанрСемейный, Исторический, Мультфильм, Драма
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АФРежиссёр
Ари
Фольман
- Актриса
Эмили
Кэри
- РСАктриса
Руби
Стоукс
- СБАктриса
Скай
Беннетт
- СКАктёр
Себастьян
Крофт
- ММАктёр
Майкл
Мэлоуни
- АФАктёр
Ари
Фольман
- НБАктриса
Нелл
Барлоу
- РПАктёр
Ральф
Проссер
- ССАктриса
Саманта
Спиро
- АФСценарист
Ари
Фольман
- АФСценарист
Анна
Франк
- АФПродюсер
Ари
Фольман
- ДТПродюсер
Джани
Тилтгес
- ИКПродюсер
Ив
Кугельман
- Продюсер
Александр
Роднянский
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ФШАктёр дубляжа
Фёдор
Шувалов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ТООператор
Тристан
Оливер
- БГКомпозитор
Бэн
Голдвассер
- КОКомпозитор
Карен
Орзолек