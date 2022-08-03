Где Анна Франк (фильм, 2021) смотреть онлайн

Мультфильм в жанре магического реализма об ожившей воображаемой подруге Анны Франк – от режиссера «Вальса с Баширом». Амстердам, наши дни. В музее Анны Франк происходит неслыханное – воображаемая подруга девочки, ставшей символом Холокоста, сходит со страниц знаменитого дневника. Рыжеволосая Китти ничего не знает о судьбе своей создательницы, обращавшейся к ней в записях, и мечтает разыскать Анну. Дело осложняется тем, что без дневника для людей Китти невидима, поэтому покинуть музей и начать своё путешествие ей приходится вместе с ним. Чем ее удивит современный Амстердам, расскажет мультфильм 2021 года «Где Анна Франк?», который можно смотреть онлайн на Wink.

