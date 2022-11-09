Гамлет (фильм, 1990) смотреть онлайн
8.71990, Hamlet
Драма129 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Итальянский режиссер, непревзойденный мастер классических экранизаций пьес Уильяма Шекспира, обладатель двух номинаций на премию «Оскар» Франко Дзеффирелли представляет свою версию бессмертного «Гамлета», жестокой саги о любви, предательстве и смерти.
СтранаСША, Великобритания, Франция
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ФДРежиссёр
Франко
Дзеффирелли
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Гленн
Клоуз
- АБАктёр
Алан
Бейтс
- ИХАктёр
Иэн
Холм
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ПСАктёр
Пол
Скофилд
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- Актёр
Натаниель
Паркер
- ШМАктёр
Шон
Мюррэй
- ММАктёр
Майкл
Мэлоуни
- КДСценарист
Кристофер
Де Вор
- ФДСценарист
Франко
Дзеффирелли
- УШСценарист
Уильям
Шекспир
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- ДЛПродюсер
Дайсон
Ловелл
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- ММХудожник
Маурицио
Милленотти
- ФЛХудожница
Франческа
Ло Скьяво
- ДУОператор
Дэвид
Уоткин
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе