Гамлет
Wink
Фильмы
Гамлет

Гамлет (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.71990, Hamlet
Драма129 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Итальянский режиссер, непревзойденный мастер классических экранизаций пьес Уильяма Шекспира, обладатель двух номинаций на премию «Оскар» Франко Дзеффирелли представляет свою версию бессмертного «Гамлета», жестокой саги о любви, предательстве и смерти.


Страна
США, Великобритания, Франция
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гамлет»