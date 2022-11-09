Гамлет (фильм, 1990) смотреть онлайн

Итальянский режиссер, непревзойденный мастер классических экранизаций пьес Уильяма Шекспира, обладатель двух номинаций на премию «Оскар» Франко Дзеффирелли представляет свою версию бессмертного «Гамлета», жестокой саги о любви, предательстве и смерти.





