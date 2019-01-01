Фрэнки (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Frankie
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Смертельно больная звезда экрана Франсуаза отдыхает в Синтре и решает позвать туда родных, близких и тех, кто когда-то был дорог. Так в гости к умирающей актрисе съезжаются бывшие мужья, свои и чужие дети, их друзья и зазнобы, а Фрэнки пытается помочь всем разобраться в их личных проблемах.
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Информация
СтранаПортугалия, Франция
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АСРежиссёр
Айра
Сакс
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Мариса
Томей
- ЖРАктёр
Жереми
Ренье
- Актриса
Изабель
Юппер
- СНАктриса
Сенниа
Нануа
- ЭБАктёр
Эрион
Бакаре
- ВРАктриса
Винетт
Робинсон
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- ККАктёр
Карлоту
Котто
- АБАктриса
Ана
Брандан
- АССценарист
Айра
Сакс
- МЗСценарист
Маурицио
Захариас
- СБПродюсер
Саид
Бен Саид
- Продюсер
Мишель
Меркт
- САПродюсер
Сандру
Агилар
- СГХудожница
Сильвия
Грабовски
- ХЗХудожница
Хадиджа
Зеггай
- СРМонтажёр
Софи
Рейн
- РПОператор
Руй
Посаш