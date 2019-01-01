Фрэнки (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Смертельно больная звезда экрана Франсуаза отдыхает в Синтре и решает позвать туда родных, близких и тех, кто когда-то был дорог. Так в гости к умирающей актрисе съезжаются бывшие мужья, свои и чужие дети, их друзья и зазнобы, а Фрэнки пытается помочь всем разобраться в их личных проблемах.



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