Фотография (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, The Photograph
Драма, Мелодрама101 мин18+
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О фильме
Мэй организовывает выставку работ своей матери Кристины, которая была фотографом. На экспозиции Мэй знакомится с Майком. Он хочет подготовить обширный материал о выставке, но, возможно, у него есть и другие мотивы присутствовать здесь.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- СМРежиссёр
Стелла
Меги
- ИРАктриса
Исса
Рэй
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- ШААктриса
Шанте
Адамс
- ИНАктёр
И’лан
Ноэль
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- Актриса
Тейона
Паррис
- ЖСАктриса
Жасмин
Сифас Джонс
- РГАктёр
Райли
Габриэль Кинг
- ФНАктёр
Феникс
Ноэль
- СМСценарист
Стелла
Меги
- ШКПродюсер
Шейла
Кауэн
- СМПродюсер
Стелла
Меги
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- КЛХудожница
Кери
Лангермен
- ШБМонтажёр
Шеннон
Бэйкер Дэвис
- РГКомпозитор
Роберт
Глеспер