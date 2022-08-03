Фотография
Wink
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Фотография

Фотография (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, The Photograph
Драма, Мелодрама101 мин18+

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О фильме

Мэй организовывает выставку работ своей матери Кристины, которая была фотографом. На экспозиции Мэй знакомится с Майком. Он хочет подготовить обширный материал о выставке, но, возможно, у него есть и другие мотивы присутствовать здесь.

Страна
Китай, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фотография»