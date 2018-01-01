Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Фокус-покус»

Режиссёры

Кенни Ортега

Kenny Ortega
Режиссёр

Актёры

Бетт Мидлер

Bette Midler
АктрисаWinifred Sanderson
Сара Джессика Паркер

Sarah Jessica Parker
АктрисаSarah Sanderson
Кэти Нэджими

Kathy Najimy
АктрисаMary Sanderson
Омри Кац

Omri Katz
АктёрMax
Тора Бёрч

Thora Birch
АктрисаDani
Винесса Шоу

Vinessa Shaw
АктрисаAllison
Ларри Бэгби

Larry Bagby
АктёрErnie 'Ice' (в титрах: Larry Bagby III)
Тобиас Елинек

Tobias Jelinek
АктёрJay
Стефани Фэраси

Stephanie Faracy
АктрисаJenny

Сценаристы

Дэвид Киршнер

David Kirschner
Сценарист
Мик Гэррис

Mick Garris
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Киршнер

David Kirschner
Продюсер
Бонни Брукхаймер

Bonnie Bruckheimer
Продюсер
Мик Гэррис

Mick Garris
Продюсер

Художники

Мэри Е. Вогт

Mary E. Vogt
Художница
Розмари Бранденбург

Rosemary Brandenburg
Художница

Монтажёры

Питер Е. Бергер

Peter E. Berger
Монтажёр

Операторы

Хиро Нарита

Hiro Narita
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

John Debney
Композитор