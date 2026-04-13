Фильм Флавия. Юный детектив
2026, Flavia
Комедия, Детектив18+
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О фильме
Флавия де Люс — юная любительница детективов с талантом замечать то, что ускользает от взрослых. Когда в родовом поместье происходит убийство и под подозрение попадает ее отец, Флавия берет расследование в свои руки. В поисках улик девочка начинает распутывать загадки и раскрывать семейные тайны.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Детектив
КачествоFull HD
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- БНРежиссёр
Бхарат
Наллури
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Тоби
Джонс
- АБАктриса
Аннет
Бэдленд
- КГАктёр
Каран
Гилл
- ХНАктриса
Ханна
Нью
- МКАктёр
Майкл
Калкин
- ДБАктёр
Джэми
Бимиш
- АГАктриса
Ариэлла
Глейзер
- МРАктриса
Молли
Райт
- МКАктриса
Марама
Корлетт
- СКСценарист
Сьюзэн
Койн
- ККПродюсер
Крис
Кёрлинг
- МКПродюсер
Митчелл
Каплан
- Продюсер
Паула
Мазур
- РМПродюсер
Роберт
Микельсон
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- Композитор
Джефф
Дэнна
- Композитор
Майкл
Дэнна