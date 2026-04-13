Флавия. Юный детектив
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Флавия. Юный детектив

Фильм Флавия. Юный детектив

2026, Flavia
Комедия, Детектив18+
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О фильме

Флавия де Люс — юная любительница детективов с талантом замечать то, что ускользает от взрослых. Когда в родовом поместье происходит убийство и под подозрение попадает ее отец, Флавия берет расследование в свои руки. В поисках улик девочка начинает распутывать загадки и раскрывать семейные тайны.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Флавия. Юный детектив»