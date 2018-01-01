Wink
Детям
Фиш и Чип. Вредные друзья
Актёры и съёмочная группа фильма «Фиш и Чип. Вредные друзья»

Актёры

Джон Легуизамо

John Leguizamo
АктёрChips
Марио Кантоне

Mario Cantone
АктёрFish
Мартин Виллафана

Martin Villafana
АктёрSynapsis
Йен Башер

Ian Busher
АктёрPollux / Lenny
Джессика Гринберг

Jessica Greenberg
АктрисаCaline / Mona
Дэн Петрониевич

Dan Petronijevic
АктёрTang / Torpedo / Gus / Problemo
Жюли Лемье

Julie Lemieux
АктрисаTing / Marraine
Роджер Ст. Дэнис

Roger St. Denis
АктёрRolf
Джордж Бьюза

George Buza
АктёрChipsus Barbotus / The Admiral

Продюсеры

Лукас Линетт-Креч

Lucas Lynette-Krech
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа