Актёры и съёмочная группа фильма «Фиш и Чип. Вредные друзья»

Актёры
АктёрChips
Джон ЛегуизамоJohn Leguizamo
АктёрFish
Марио КантонеMario Cantone
АктёрSynapsis
Мартин ВиллафанаMartin Villafana
АктёрPollux / Lenny
Йен БашерIan Busher
АктрисаCaline / Mona
Джессика ГринбергJessica Greenberg
АктёрTang / Torpedo / Gus / Problemo
Дэн ПетрониевичDan Petronijevic
АктрисаTing / Marraine
Жюли ЛемьеJulie Lemieux
АктёрRolf
Роджер Ст. ДэнисRoger St. Denis
АктёрChipsus Barbotus / The Admiral