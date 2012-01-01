Фил Спектор
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Фил Спектор

Фил Спектор (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.52012, Phil Spector
Драма, Исторический87 мин18+

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О фильме

История отношений Фила Спектора и адвоката Линды Кенни Баден в тот период, когда он - легенда музыкального бизнеса - был под следствием по делу об убийстве Ланы Кларксон. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фил Спектор»