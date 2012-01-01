Фил Спектор (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.52012, Phil Spector
Драма, Исторический87 мин18+
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О фильме
История отношений Фила Спектора и адвоката Линды Кенни Баден в тот период, когда он - легенда музыкального бизнеса - был под следствием по делу об убийстве Ланы Кларксон. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Дэвид
Мэмет
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- РПАктриса
Ребекка
Пиджон
- ДПАктёр
Джон
Пирруччелло
- ДТАктёр
Джеймс
Толкан
- ДААктёр
Дэвид
Аарон Бэйкер
- ММАктёр
Мэтт
Мэллой
- ДУАктёр
Джек
Уоллес
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- Продюсер
Майкл
Хаусман
- Продюсер
Барри
Левинсон
- ДМПродюсер
Дэвид
Мэмет
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ХРОператор
Хуан
Руис Анчия
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос