Wink
Детям
Феи: Тайна зимнего леса
Актёры и съёмочная группа фильма «Феи: Тайна зимнего леса»

Актёры и съёмочная группа фильма «Феи: Тайна зимнего леса»

Режиссёры

Бобс Гэннауэй

Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Режиссёр
Пегги Холмс

Пегги Холмс

Peggy Holmes
Режиссёр

Актёры

Мэй Уитман

Мэй Уитман

Mae Whitman
АктрисаTinker Bell
Люси Хейл

Люси Хейл

Lucy Hale
АктрисаPeriwinkle
Тимоти Далтон

Тимоти Далтон

Timothy Dalton
АктёрLord Milori
Джефф Беннетт

Джефф Беннетт

Jeff Bennett
АктёрDewey / Clank
Люси Лью

Люси Лью

Lucy Liu
АктрисаSilvermist
Рэйвен

Рэйвен

Raven
АктрисаIridessa
Меган Хилти

Меган Хилти

Megan Hilty
АктрисаRosetta
Памела Адлон

Памела Адлон

Pamela Adlon
АктрисаVidia
Анджела Бэртис

Анджела Бэртис

Angela Bartys
Актриса
Мэтт Лантер

Мэтт Лантер

Matt Lanter
АктёрSled

Сценаристы

Бобс Гэннауэй

Бобс Гэннауэй

Bobs Gannaway
Сценарист
Пегги Холмс

Пегги Холмс

Peggy Holmes
Сценарист
Райан Роу

Райан Роу

Ryan Rowe
Сценарист

Продюсеры

Макул Уигерт

Макул Уигерт

Makul Wigert
Продюсер
Джон Лассетер

Джон Лассетер

John Lasseter
Продюсер

Актёры дубляжа

Анна Бегунова

Анна Бегунова

Актриса дубляжа
Юлия Довганишина

Юлия Довганишина

Актриса дубляжа
Денис Некрасов

Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Ольга Арнтгольц

Ольга Арнтгольц

Актриса дубляжа
Екатерина Приморская

Екатерина Приморская

Актриса дубляжа

Художники

Эллен Джин

Эллен Джин

Ellen Jin Over
Художница

Композиторы

Джоэл МакНили

Джоэл МакНили

Joel McNeely
Композитор