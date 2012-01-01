Феи: Тайна зимнего леса (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.12012, Tinkerbell: Secrets of the wings
Мультфильм72 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фея Динь-Динь и ее подруги всегда боялись пересекать границу с Зимним лесом, ведь существует поверье, что там очень опасно. В один прекрасный день Динь-Динь подходит вплотную к лесу, и ее крылья неожиданно начинают блестеть и переливаться. Завороженная Динь, желая узнать тайну волшебных крыльев…
Феи: Тайна зимнего леса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БГРежиссёр
Бобс
Гэннауэй
- ПХРежиссёр
Пегги
Холмс
- Актриса
Мэй
Уитман
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- Актриса
Люси
Лью
- РАктриса
Рэйвен
- МХАктриса
Меган
Хилти
- ПААктриса
Памела
Адлон
- АБАктриса
Анджела
Бэртис
- МЛАктёр
Мэтт
Лантер
- БГСценарист
Бобс
Гэннауэй
- ПХСценарист
Пегги
Холмс
- РРСценарист
Райан
Роу
- МУПродюсер
Макул
Уигерт
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актриса дубляжа
Анна
Бегунова
- ЮДАктриса дубляжа
Юлия
Довганишина
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Ольга
Арнтгольц
- ЕПАктриса дубляжа
Екатерина
Приморская
- ЭДХудожница
Эллен
Джин
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили