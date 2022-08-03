Фаворитка (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, The Favourite
Драма, Биография114 мин18+
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О фильме
Начало XVIII века. Война между Францией и Великобританией не утихает. При этом английская королева Анна из-за подагры полностью доверяет свои обязанности дружественной герцогине Мальборо, Саре Черчилль. Как вдруг при дворе появляется кузина Сары, мечтающая стать новой фавориткой королевы.
СтранаВеликобритания, США, Ирландия
ЖанрКомедия, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Йоргос
Лантимос
- Актриса
Оливия
Колман
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актёр
Николас
Холт
- ДЭАктёр
Джо
Элвин
- Актёр
Марк
Гэтисс
- ЭДАктриса
Эмма
Делвс
- ФДАктриса
Фэй
Дейвни
- ПСАктёр
Пол
Суэйн
- ДУАктриса
Дженнифер
Уайт
- ДДСценарист
Дебора
Дэвис
- Сценарист
Тони
Макнамара
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ДДПродюсер
Дебора
Дэвис
- Продюсер
Сеси
Демпси
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ДРХудожник
Доминик
Робертс
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис
- РРОператор
Робби
Райан