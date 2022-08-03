Фаворитка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Начало XVIII века. Война между Францией и Великобританией не утихает. При этом английская королева Анна из-за подагры полностью доверяет свои обязанности дружественной герцогине Мальборо, Саре Черчилль. Как вдруг при дворе появляется кузина Сары, мечтающая стать новой фавориткой королевы.

