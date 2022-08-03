Фаворитка
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Фаворитка

Фаворитка (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, The Favourite
Драма, Биография114 мин18+

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О фильме

Начало XVIII века. Война между Францией и Великобританией не утихает. При этом английская королева Анна из-за подагры полностью доверяет свои обязанности дружественной герцогине Мальборо, Саре Черчилль. Как вдруг при дворе появляется кузина Сары, мечтающая стать новой фавориткой королевы.

Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Комедия, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фаворитка»