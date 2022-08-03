Фальшивомонетчик
Wink
Фильмы
Фальшивомонетчик
7.32021, Flag Day
Драма, Криминал104 мин18+

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Фальшивомонетчик (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Джон Фогель, один из самых заметных фальшивомонетчиков США, мeртв. Его дочь Дженнифер, пытаясь смириться с потерей, вспоминает, как развивались их непростые отношения. Джон был любящим отцом, но его преступная жизнь разрушила его семью, а патологическая ложь мешала окружающим по-настоящему ему доверять. Но все это время он продолжал быть важным человеком для Дженнифер.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb