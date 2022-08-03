Джон Фогель, один из самых заметных фальшивомонетчиков США, мeртв. Его дочь Дженнифер, пытаясь смириться с потерей, вспоминает, как развивались их непростые отношения. Джон был любящим отцом, но его преступная жизнь разрушила его семью, а патологическая ложь мешала окружающим по-настоящему ему доверять. Но все это время он продолжал быть важным человеком для Дженнифер.

