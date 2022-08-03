Фальшивомонетчик (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Джон Фогель, один из самых заметных фальшивомонетчиков США, мeртв. Его дочь Дженнифер, пытаясь смириться с потерей, вспоминает, как развивались их непростые отношения. Джон был любящим отцом, но его преступная жизнь разрушила его семью, а патологическая ложь мешала окружающим по-настоящему ему доверять. Но все это время он продолжал быть важным человеком для Дженнифер.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрКриминал, Драма
КачествоFull HD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Шон
Пенн
- Актриса
Дилан
Пенн
- Актёр
Шон
Пенн
- КУАктриса
Кэтрин
Уинник
- Актёр
Джош
Бролин
- ХПАктёр
Хоппер
Пенн
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- НЛАктёр
Норберт
Лео Бац
- Актриса
Дейл
Дикки
- Актёр
Эдди
Марсан
- БНАктриса
Бэйли
Ноубл
- Сценарист
Джез
Баттеруорт
- ДБПродюсер
Дебби
Брубейкер
- ВОМонтажёр
Вальдис
Оускарсдоуттир
- ДМОператор
Дэниэл
Модер
- ДВКомпозитор
Джозеф
Витарелли