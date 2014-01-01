Факап, или Хуже не бывает (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Тиль Райнер – банковский клерк 30-ти лет. Каждый новый день его жизни похож на предыдущий. Отношения с супругой больше напоминают привычку. Но неожиданно происходит то, что позволяет выбраться ему из повседневной рутины. Тиля захватывает в заложники грабитель банка, в котором наш герой узнает заявителя по кредиту – Наппо.



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