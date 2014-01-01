Факап, или Хуже не бывает (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Nicht mein Tag
Боевики, Криминал110 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Тиль Райнер – банковский клерк 30-ти лет. Каждый новый день его жизни похож на предыдущий. Отношения с супругой больше напоминают привычку. Но неожиданно происходит то, что позволяет выбраться ему из повседневной рутины. Тиля захватывает в заложники грабитель банка, в котором наш герой узнает заявителя по кредиту – Наппо.
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Информация
СтранаГермания
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Криминал
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПТРежиссёр
Петер
Торварт
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- АШАктёр
Аксель
Штайн
- Актриса
Жасмин
Герат
- Актриса
Анна
Мария Мюэ
- НКАктриса
Неле
Кипер
- БРАктёр
Бен
Рюдингер
- КХАктёр
Касэм
Ходжа
- БГАктёр
Беким
Гури
- ТНАктёр
Тобиас
Нид
- МРАктёр
Макс
Рихтер
- ШХСценарист
Штефан
Хольц
- ПТСценарист
Петер
Торварт
- РХСценарист
Ральф
Хасманн
- КБПродюсер
Кристиан
Бекер
- ММПродюсер
Маркус
Мачура
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АММонтажёр
Андреас
Менн
- ХНКомпозитор
Хендрик
Нёлле