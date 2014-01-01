Факап, или Хуже не бывает
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Факап, или Хуже не бывает

Факап, или Хуже не бывает (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Nicht mein Tag
Боевики, Криминал110 мин18+
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Сюжет

Тиль Райнер – банковский клерк 30-ти лет. Каждый новый день его жизни похож на предыдущий. Отношения с супругой больше напоминают привычку. Но неожиданно происходит то, что позволяет выбраться ему из повседневной рутины. Тиля захватывает в заложники грабитель банка, в котором наш герой узнает заявителя по кредиту – Наппо.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Факап, или Хуже не бывает»

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