Эйс Вентура: Розыск домашних животных (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.21993, Ace Ventura: Pet Detective
Комедия, Приключения82 мин12+
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О фильме
Он — лучший в своем деле, единственный и неповторимый! Он — Эйс Вентура, детектив по розыску домашних любимцев. Когда таинственные злоумышленники похищают дельфина по кличке Снежинка, талисман местной футбольной команды «Дельфины», Эйс тут же приступает к работе, проявляя чудеса изобретательности.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Том
Шэдьяк
- Актёр
Джим
Керри
- Актриса
Кортни
Кокс
- ШЯАктриса
Шон
Янг
- ТЛАктёр
Тоун
Лок
- ДМАктёр
Дэн
Марино
- НУАктёр
Ноубл
Уиллингэм
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- РШАктёр
Рейнор
Шайни
- УКАктёр
Удо
Кир
- ФААктёр
Фрэнк
Адонис
- Сценарист
Том
Шэдьяк
- Сценарист
Джим
Керри
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- БИПродюсер
Боб
Израэль
- ДДПродюсер
Джеймс
Дж. Робинсон
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- АЕХудожник
Алан
Е. Мураока
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ХМОператор
Хулио
Макат
- АНКомпозитор
Айра
Ньюборн