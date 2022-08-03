Эйс Вентура: Розыск домашних животных
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Эйс Вентура: Розыск домашних животных

Эйс Вентура: Розыск домашних животных (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.21993, Ace Ventura: Pet Detective
Комедия, Приключения82 мин12+

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О фильме

Он — лучший в своем деле, единственный и неповторимый! Он — Эйс Вентура, детектив по розыску домашних любимцев. Когда таинственные злоумышленники похищают дельфина по кличке Снежинка, талисман местной футбольной команды «Дельфины», Эйс тут же приступает к работе, проявляя чудеса изобретательности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных»