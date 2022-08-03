Эйс Вентура: Розыск домашних животных (фильм, 1993) смотреть онлайн

Он — лучший в своем деле, единственный и неповторимый! Он — Эйс Вентура, детектив по розыску домашних любимцев. Когда таинственные злоумышленники похищают дельфина по кличке Снежинка, талисман местной футбольной команды «Дельфины», Эйс тут же приступает к работе, проявляя чудеса изобретательности.

