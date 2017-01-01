Эйфория
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Эйфория

Эйфория (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.92017, Euphoria
Драмы, Приключения94 мин18+

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Сюжет

Алисия Викандер и Ева Грин играют двух сестер в проникновенной семейной драме. Эмили страдает от смертельного заболевания и хочет уйти из жизни тихо и безболезненно. Она просит свою сестру Инес провести с ней неделю, финалом которой должна стать эвтаназия в пансионе для обреченных.

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Информация

Страна
Швеция, Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Приключения, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb