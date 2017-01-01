Эйфория (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.92017, Euphoria
Драмы, Приключения94 мин18+
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Сюжет
Алисия Викандер и Ева Грин играют двух сестер в проникновенной семейной драме. Эмили страдает от смертельного заболевания и хочет уйти из жизни тихо и безболезненно. Она просит свою сестру Инес провести с ней неделю, финалом которой должна стать эвтаназия в пансионе для обреченных.
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Информация
СтранаШвеция, Германия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыПриключения, Драмы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Лиза
Лангсет
- Актриса
Ева
Грин
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- Актёр
Эдриан
Лестер
- МСАктёр
Марк
Стэнли
- АЦАктёр
Август
Цирнер
- СЮАктёр
Стеффен
Юнг
- ЛЛСценарист
Лиза
Лангсет
- ФБПродюсер
Фрида
Барго
- ЧКПродюсер
Чарльз
Колье
- Продюсер
Алисия
Викандер
- ДЙМонтажёр
Дино
Йонсетер
- РХОператор
Роб
Харди
- ЛХКомпозитор
Лиза
Хольмквист