Культовая молодежная комедия «Евротур» 2004 года — безумное роуд-муви о путешествии друзей из США в Европу.



Выпускник школы Скотт Томас грубит немецкой подруге по переписке, решив, что она — парень, а затем, осознав ошибку, бросается все исправлять. Вместе с лучшим другом Купером он отправляется в Европу, надеясь найти девушку и устроить красивое примирение. Но реальность "немного" не совпадает с нарисованным воображением планом: деньги заканчиваются, приятели постоянно попадают не туда, куда ехали, а каждая новая остановка приводит лишь к новым неловким ситуациям. По пути к парням присоединяются близнецы Дженни и Джейми, и их поездка превращается в шумное приключение на четверых, где здравый смысл появляется редко и ненадолго.



«Евротур» — фильм, который даже не пытается притворяться интеллигентным: это грубоватая комедия нулевых, которая смеется над всем подряд и не стесняется быть неполиткорректной. При этом под толстым слоем пошлости и абсурда прячется желание успеть исправить ошибку и наконец-то повести себя как взрослый.

