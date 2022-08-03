Евротур (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
Культовая молодежная комедия «Евротур» 2004 года — безумное роуд-муви о путешествии друзей из США в Европу.
Выпускник школы Скотт Томас грубит немецкой подруге по переписке, решив, что она — парень, а затем, осознав ошибку, бросается все исправлять. Вместе с лучшим другом Купером он отправляется в Европу, надеясь найти девушку и устроить красивое примирение. Но реальность "немного" не совпадает с нарисованным воображением планом: деньги заканчиваются, приятели постоянно попадают не туда, куда ехали, а каждая новая остановка приводит лишь к новым неловким ситуациям. По пути к парням присоединяются близнецы Дженни и Джейми, и их поездка превращается в шумное приключение на четверых, где здравый смысл появляется редко и ненадолго.
«Евротур» — фильм, который даже не пытается притворяться интеллигентным: это грубоватая комедия нулевых, которая смеется над всем подряд и не стесняется быть неполиткорректной. При этом под толстым слоем пошлости и абсурда прячется желание успеть исправить ошибку и наконец-то повести себя как взрослый.
Рейтинг
- ДШРежиссёр
Джефф
Шаффер
- АБРежиссёр
Алек
Берг
- ДМРежиссёр
Дэвид
Мэндел
- СМАктёр
Скотт
Мехловиц
- ДПАктёр
Джейкоб
Питтс
- МТАктриса
Мишель
Трахтенберг
- ТУАктёр
Трэвис
Уэстер
- ДБАктриса
Джессика
Бёрс
- Актёр
Винни
Джонс
- Актриса
Люси
Лоулесс
- ККАктриса
Кристин
Крук
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- АБСценарист
Алек
Берг
- ДМСценарист
Дэвид
Мэндел
- ДШСценарист
Джефф
Шаффер
- АБПродюсер
Алек
Берг
- ДГПродюсер
Дэниэл
Голдберг
- ТКПродюсер
Том
Карновски
- ДМПродюсер
Дэвид
Мэндел
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДБХудожник
Дэвид
Бакса
- НПХудожник
Ненад
Пекур
- ДКХудожница
Джулия
Кэстон
- ДЭОператор
Дэвид
Эггби
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл