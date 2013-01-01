Эвакуация
Wink
Фильмы
Эвакуация

Эвакуация (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.32013, Extraction
Боевики102 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главный герой — американский солдат из секретного подразделения Black Ops, который оказывается единственным выжившим в неудачной миссии по спасению из тюремного заключения. Вынужденный собственными силами искать выход из строго охраняемой Чеченской тюрьмы, герой должен придерживаться своей цели, ведь от него зависит спасение жизни тысяч людей…

Эвакуация смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.7 IMDb