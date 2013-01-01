Эвакуация (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.32013, Extraction
Боевики102 мин18+
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Сюжет
Главный герой — американский солдат из секретного подразделения Black Ops, который оказывается единственным выжившим в неудачной миссии по спасению из тюремного заключения. Вынужденный собственными силами искать выход из строго охраняемой Чеченской тюрьмы, герой должен придерживаться своей �цели, ведь от него зависит спасение жизни тысяч людей…
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Информация
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ТДРежиссёр
Тони
Джильо
- ДФАктёр
Джон
Фу
- ФХАктёр
Фальк
Хеншел
- Актёр
Винни
Джонс
- Актриса
Джоэнн
Келли
- Актёр
Шон
Эстин
- Актёр
Дэнни
Гловер
- АКАктёр
Адам
Кроусделл
- БРАктёр
Бренден
Р. Морган
- АЧАктёр
Адам
Чекман
- МОАктёр
Максимилиан
Осински
- ТДСценарист
Тони
Джильо
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- МКПродюсер
Майк
Каллахэн
- РЛПродюсер
Рубен
Либер
- ТДПродюсер
Тони
Джильо
- КГХудожница
Кэрри
Грэйс