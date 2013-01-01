Эвакуация (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой — американский солдат из секретного подразделения Black Ops, который оказывается единственным выжившим в неудачной миссии по спасению из тюремного заключения. Вынужденный собственными силами искать выход из строго охраняемой Чеченской тюрьмы, герой должен придерживаться своей �цели, ведь от него зависит спасение жизни тысяч людей…



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