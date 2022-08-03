Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Ривьере. Где на солнечных пляжах одному из отцов предстоит по уши влюбиться. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга — строгого отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет к обожаемой малышке.

