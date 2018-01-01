Wink
Это всего лишь конец света
Актёры и съёмочная группа фильма «Это всего лишь конец света»

Режиссёры

Ксавье Долан

Xavier Dolan
Режиссёр

Актёры

Натали Бай

Nathalie Baye
АктрисаLa mère
Венсан Кассель

Vincent Cassel
АктёрAntoine
Марион Котийяр

Marion Cotillard
АктрисаCatherine
Леа Сейду

Léa Seydoux
АктрисаSuzanne
Гаспар Ульель

Gaspard Ulliel
АктёрLouis
Антуан Дерошер

Antoine DesRochers
АктёрPierre Jolicoeur (в титрах: Antoine Desrochers)
Уилльям Бойс Бланшетт

William Boyce Blanchette
АктёрLouis (15 ans)
Саша Самар

Sasha Samar
АктёрChauffeur de taxi
Артур Куийяр

Arthur Couillard
АктёрPetit garçon - avion
Патриция Туласне

Patricia Tulasne
АктрисаHôtesse

Сценаристы

Ксавье Долан

Xavier Dolan
Сценарист
Жан-Люк Лагарс

Jean-Luc Lagarce
Сценарист

Продюсеры

Сильвен Корбей

Sylvain Corbeil
Продюсер
Ксавье Долан

Xavier Dolan
Продюсер
Нэнси Грант

Nancy Grant
Продюсер
Элиша Кармиц

Elisha Karmitz
Продюсер

Актёры дубляжа

Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Марина Гладкая

Актриса дубляжа
Виктория Зайцева

Актриса дубляжа
Игорь Сергеев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Ксавье Долан

Xavier Dolan
Монтажёр

Операторы

Андре Тюрпен

André Turpin
Оператор

Композиторы

Габриэль Яред

Gabriel Yared
Композитор