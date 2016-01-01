Это всего лишь конец света
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Это всего лишь конец света

Это всего лишь конец света (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Juste la fin du monde
Драмы94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. Однако, воплотить этот план в жизнь не просто, ведь у эксцентричной родни собственные планы.

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Информация

Страна
Канада, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Это всего лишь конец света»

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