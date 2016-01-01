Это всего лишь конец света (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Juste la fin du monde
Драмы94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Успешный писатель Луи после 12 лет разлуки возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье новость о своей болезни. Однако, воплотить этот план в жизнь не просто, ведь у эксцентричной родни собственные планы.
Это всего лишь конец света смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Ксавье
Долан
- НБАктриса
Натали
Бай
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актриса
Леа
Сейду
- Актёр
Гаспар
Ульель
- АДАктёр
Антуан
Дерошер
- УБАктёр
Уилльям
Бойс Бланшетт
- ССАктёр
Саша
Самар
- АКАктёр
Артур
Куийяр
- ПТАктриса
Патриция
Туласне
- Сценарист
Ксавье
Долан
- ЖЛСценарист
Жан-Люк
Лагарс
- СКПродюсер
Сильвен
Корбей
- Продюсер
Ксавье
Долан
- Продюсер
Нэнси
Грант
- ЭКПродюсер
Элиша
Кармиц
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ВЗАктриса дубляжа
Виктория
Зайцева
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- Монтажёр
Ксавье
Долан
- АТОператор
Андре
Тюрпен
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред