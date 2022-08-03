Это так работает (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.12020, Это так работает
Комедия, Короткометражка9 мин18+
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О фильме
Недавно поженившиеся Вика и Артем на грани развода: ей не хватает денег, ему – секса. На работе тоже полно проблем: их колл-центр теряет клиента и вынужден срочно перепрофилироваться, а начальник берет «семейный подряд» на особый контроль — в штате останется только один из пары...
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ДГРежиссёр
Дмитрий
Голубничий
- Актриса
Юлия
Хлынина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актёр
Максим
Виторган
- ДГСценарист
Дмитрий
Голубничий
- Сценарист
Анна
Колчина
- Сценарист
Алексей
Кузмин-Тарасов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- ДГПродюсер
Дмитрий
Голубничий
- КНПродюсер
Константин
Никитин
- ААХудожница
Александра
Агапова
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- ДГМонтажёр
Дмитрий
Голубничий
- КГОператор
Кирилл
Герра
- СХКомпозитор
Сергей
Харченко