Wink
Фильмы
Это так работает

Это так работает (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.12020, Это так работает
Комедия, Короткометражка9 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Недавно поженившиеся Вика и Артем на грани развода: ей не хватает денег, ему – секса. На работе тоже полно проблем: их колл-центр теряет клиента и вынужден срочно перепрофилироваться, а начальник берет «семейный подряд» на особый контроль — в штате останется только один из пары...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Это так работает»