Это очень забавная история (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.32010, It's Kind of a Funny Story
Драма, Мелодрама97 мин18+
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О фильме
16-летний Крэйг переживает депрессию и пытается найти помощь в клинике для душевнобольных. Там он случайно попадает в отделение для взрослых, а один из пациентов, Бобби, вскоре становится наставником Крэйга и одновременно - его протеже. Юноша также проникается симпатией к одной из пациенток - своей ровеснице Ноэлль. Всего за пять дней Крэйгу предстоит очень многое узнать о жизни, дружбе, любви и о тех трудностях, с которыми сопряжена пора взросления.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АБРежиссёр
Анна
Боден
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- КГАктёр
Кейр
Гилкрист
- Актриса
Эмма
Робертс
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актриса
Виола
Дэвис
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- Актриса
Зои
Кравиц
- ДДАктриса
Дана
ДеВестерн
- КЧАктриса
Карен
Чилтон
- Актёр
Аасиф
Мандви
- АБСценарист
Анна
Боден
- РФСценарист
Райан
Флек
- НВСценарист
Нед
Виззини
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- ПБПродюсер
Патрик
Бэйкер
- Продюсер
Энди
Берман
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- КиХудожник
Курт
и Барт
- КСХудожница
Кэрри
Стюарт
- АБМонтажёр
Анна
Боден