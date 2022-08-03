Это очень забавная история
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Это очень забавная история

Это очень забавная история (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.32010, It's Kind of a Funny Story
Драма, Мелодрама97 мин18+

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О фильме

16-летний Крэйг переживает депрессию и пытается найти помощь в клинике для душевнобольных. Там он случайно попадает в отделение для взрослых, а один из пациентов, Бобби, вскоре становится наставником Крэйга и одновременно - его протеже. Юноша также проникается симпатией к одной из пациенток - своей ровеснице Ноэлль. Всего за пять дней Крэйгу предстоит очень многое узнать о жизни, дружбе, любви и о тех трудностях, с которыми сопряжена пора взросления.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Это очень забавная история»