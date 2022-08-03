16-летний Крэйг переживает депрессию и пытается найти помощь в клинике для душевнобольных. Там он случайно попадает в отделение для взрослых, а один из пациентов, Бобби, вскоре становится наставником Крэйга и одновременно - его протеже. Юноша также проникается симпатией к одной из пациенток - своей ровеснице Ноэлль. Всего за пять дней Крэйгу предстоит очень многое узнать о жизни, дружбе, любви и о тех трудностях, с которыми сопряжена пора взросления.

