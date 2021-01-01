Эта безумная любовь (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Романтическая драма о сказочной любви, основанной на шатком фундаменте ментальных недугов. Жорж познакомился с Камиллой на вечеринке. Она очаровала его своей энергией и смелостью, а их встреча закончилась столкновением машины с деревом и сексом на алтаре. Когда они поженились, Жорж и Камилла жили как в сказке – растили не по годам смышленого сына, постоянно устраивали вечеринки и завели домашнего журавля. Но за ежедневным праздником кроется неприятная правда: копятся неоплаченные счета, мужу и сыну сложнее общаться с Камиллой, а ее перепады настроения становятся все сильнее. Сколько их семья сможет убегать от реального мира, расскажет фильм 2022 года «Эта безумная любовь» — на Wink он доступен онлайн в хорошем качестве.



Эта безумная любовь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.