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Эта безумная любовь (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Романтическая драма о сказочной любви, основанной на шатком фундаменте ментальных недугов. Жорж познакомился с Камиллой на вечеринке. Она очаровала его своей энергией и смелостью, а их встреча закончилась столкновением машины с деревом и сексом на алтаре. Когда они поженились, Жорж и Камилла жили как в сказке – растили не по годам смышленого сына, постоянно устраивали вечеринки и завели домашнего журавля. Но за ежедневным праздником кроется неприятная правда: копятся неоплаченные счета, мужу и сыну сложнее общаться с Камиллой, а ее перепады настроения становятся все сильнее. Сколько их семья сможет убегать от реального мира, расскажет фильм 2022 года «Эта безумная любовь» — на Wink он доступен онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- РРРежиссёр
Режис
Руансар
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актриса
Виржини
Эфира
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- СМАктёр
Солан
Мачадо Гранер
- ЭМАктриса
Элиза
Майо
- МЛАктриса
Морган
Ломбард
- БШАктриса
Бенедикт
Шартон
- ФШАктриса
Фабьен
Шода
- ФМАктёр
Франк
Меркадаль
- ЛБАктёр
Лукас
Блегер
- РКСценарист
Ромен
Компин
- РРСценарист
Режис
Руансар
- ОБСценарист
Оливье
Бурдо
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ЖГПродюсер
Жан-Пьер
Герен
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Копп
- ГШОператор
Гийом
Шиффман