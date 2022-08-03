Если я останусь (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.02014, If I Stay
Фантастика, Драма102 мин18+
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О фильме
Мия — талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Р.Дж.
Катлер
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актриса
Мирей
Инос
- Актёр
Джейми
Блэкли
- Актёр
Джошуа
Леонард
- Актриса
Лиана
Либерато
- СКАктёр
Стейси
Кич
- ГРАктриса
Габриель
Роз
- ДДАктёр
Джейкоб
Дейвис
- АМАктриса
Али
Милнер
- АХАктриса
Аиша
Хайндс
- ГФСценарист
Гейл
Форман
- ДКПродюсер
Джон
Каррафа
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- ГФПродюсер
Гейл
Форман
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АФАктриса дубляжа
Анастасия
Фокс
- ЭПКомпозитор
Эйтор
Перейра