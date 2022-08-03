Мия — талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, в свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше или же лучше отправиться в мир иной вслед за своими родными.

